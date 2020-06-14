بتجسس وغسل أموال.. اعتقال مهندس العمليات المشبوهة لحزب الله في الأمريكتين

اعتقلت سلطات جمهورية الرأس الأخضر، رجل الأعمال الكولومبي اللبناني الأصل، علي حسن صعب، المعروف بـ”اليكس صعب”، والذي يعد ذراع ميليشيا حزب الله في الأمريكتين، بتهم تتعلق بغسل الأموال في فنزويلا.

وتتهم الولايات المتحدة صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إلى حسابات أجنبية، بمشاركة أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، و13 شركة في بلدان مختلفة.

ويواجه صعب حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً، لكن الرأس الأخضر لا تملك اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول أمريكي كبير أنه “في مواجهة نقص العملات الأجنبية أوائل عام 2018، منح مادورو صعب احتكارا لبيع الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من مناطق في جنوب فنزويلا”.

ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان جوايدو باعتقال صعب، واعتبرته “ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه”، حسب نص بيان صادر عنه.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن صعب وزوجته الإيطالية كاميلا فابري يخضعان للتحقيق في ايطاليا ايضا بتهمة غسل أموال.