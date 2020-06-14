إعتباراً من اليوم… فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين بوزارة الدفاع

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية ،اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1441/10/22هـ الساعة 10:00 صباحاً وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 1441/10/29 هـ .

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) .

وللاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة (https://afca.mod.gov.sa/)

علماً أن فتح باب القبول والتسجيل للعام 1442هـ ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/123.aspx