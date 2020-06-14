“داعم”.. تطبيق سعودي لدعم “أبطال الصحة” نفسيًّا

تحت اسم “داعم”، أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تطبيقا إلكترونيا لدعم الممارسين الصحيين نفسيًا ووظيفيًا، عبر متخصصين وبرامج دعم متنوعة، في ظل ما يواجهونه من ضغوطات يوميا، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الممارسين الصحيين إلى الاستفادة من البرنامج وقال عبر حسابه بموقع “تويتر”: “إخواني وأخواتي أبطال الصحة.. لطالما كنتم محط اهتمام من قيادتنا الرشيدة وكل من على هذه الأرض مدين لكم بالامتنان.. أدعوكم إلى الاستفادة من برنامج (داعم) الذي أطلقته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدعم الممارسين نفسيًا ووظيفيًا عبر متخصصين وبرامج دعم متنوعة”.