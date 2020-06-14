عداد #كورونا: الإصابات تقترب من 7.9 مليونًا.. والضحايا عُشر المتعافين

اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، من 7 ملايين و885 ألفا، حسب إحصائيات موقع وورلد ميتر، المتخصص في الإحصاءات. بينما بلغت الوفيات 432 ألفا، و638 ضحية.

وبحسب الموقع نفسه، فإن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 4 ملايين و50 ألفا.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الموبوءة، تليها البرازيل، ثم روسيا، ثم الهند، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، بيرو، ألمانيا، إيران، تركيا.

وأحصت الولايات المتحدة 734 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 115 ألفا و347 حالة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة “جونز هوبكنز”.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3 آلاف و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 142 ألف إصابة، و16 ألفا و872 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 247 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 186 ألفا و269 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 8 آلاف و787 حالة.

وأعلن رئيس بلدية ساو باولو في البرازيل برونو كوفاس الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنه سيبقى على رأس أكبر مدينة في البلاد.

وسجلت الصين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.