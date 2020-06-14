529 ألف مصاب بـ #كورونا في روسيا.. و194 ألفا في فرنسا

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 8835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 6948 حالة وفاة و528964 إصابة.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5409 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 280050.

كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 193886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز”. فيما بلغ عدد الوفيات 29401، فيما تعافى 72931.