جامعة الباحة: 21 ألفًا سجلوا في الفصل الصيفي “إلكترونيًّا”

قالت جامعة الباحة إن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر برنامج “رافد”، للتعليم عن بعد، بلغ 21149 ألف مستفيد.

وأعلنت الجامعة أنها رصدت 2913 ألف واجب إلكتروني، وأن عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها بلغ 1168 جلسة ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 35041، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 4119:47:11 ساعة.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج “رافد” لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 81 بلاغاً، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وَفْق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.