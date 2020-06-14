لمكافحة كورونا.. البلديات تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات، أنجزت خلال الفترة من 8 – 14 من شهر شوال الجاري أعمال تطهير وغسيل (85191) موقعاً على مستوى كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة، لافتة أن القطاع البلدي جنّد كافة طاقاته البشرية والفنية، لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية المختصة نفذت حملات مكثفة لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية.

وأضافت بأنه شارك في هذه الحملات (9362) فرداً من عمال إصحاح بيئي ومسؤولين من مشرفين ومراقبين ميدانيين، ويدعم ذلك (6491) آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

ولفتت بأن أعمال التطهير تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، وتشمل غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية.

وأشارت الوزارة إلى أن فِرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة تحت إدارة كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عمليات التطهير تتزامن مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات وتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق وتوفير مواد التطهير والكمامات والقفازات للمتسوقين.