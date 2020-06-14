تحذيرات طبية من كثرة الجلوس بلا رياضة أثناء جائحة كورونا

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي من قلة النشاط الحركي، خاصة في فترة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وأوضحت أخصائي العلاج الطبيعي أميرة الرشود بأن النشاط الحركي يُعتبر عنصرًا هامًا ضمن “مثلث الصحة”، والذي يتمثل في النوم الكافي والنشاط البدني والتغذية السليمة.

وأشارت الرشود إلى أن الدراسات أثبتت وجود أربعين مرضًا مرتبطة بكثرة الجلوس كارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وهشاشة العظام، بالإضافة إلى الإصابة بأمراض شرايين القلب.

وحثت الرشود الجميع لاستغلال فترة تواجدهم بالمنزل في هذه الأيام وممارسة الرياضة من أجل حماية الجسم من التعرض للإصابة بأمراض السمنة والسرطان والسكري على اعتبار أن الرياضة تمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية، وأيضًا تساعده في بناء جسم سليم قادر على القيام بوظائفه بشكل سليم.

وتابعت الرشود: يساعد النشاط الرياضي على تخفيف التوتر وتهدئة العقل، فيمكن ممارستها في المنزل ببعض التمارين البسيطة مثل الضغط والجري في المكان وقفز الحبل واستخدام أدوات منزلية كالأوزان.

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه بإمكاننا الاستفادة من الأجهزة الذكية في مجال الرياضة فالكثير من التطبيقات حاليًا توفر برامج رياضية يمكنك اتباعها وأنت في المنزل، حيث تستطيع ممارسة رياضة المبارزة والملاكمة ولعب التنس وكرة السلة والرياضات الأخرى بنظام المحاكاة الافتراضية في الألعاب الإلكترونية.