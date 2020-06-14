غدا.. مجلس الشورى يناقش تعديل نظام ضريبة الدخل

يناقش مجلس الشورى، غدا الإثنين، تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.

تأتي المناقشة ضمن الجلسات العادية الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين لمجلس الشورى والتي تستغرق ثلاثة أيام والمخصصة لإبداء الأعضاء وجهات نظر حول 30 موضوعًا واستعراض تقارير جهات ومؤسسات.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات، تبادل الأعضاء وجهات النظر بخصوص تقارير سنوية تخص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ووزارة العدل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجوانب المالية والإدارية للنيابة العامة، والبرنامج الوطني “مشروعات” والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التعليم العالي، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني قياس، والمجلس الأعلى للقضاء.