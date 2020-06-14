القبض على تشكيل عصابي سرق مستودع عطورات في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدموا بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (5,00,000) ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.