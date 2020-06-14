ضبط 7 بنادق صيد بحري ممنوعة في جدة

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بأبحر بمحافظة جدة بوجود 3 مخالفين (مواطن و2 من المقيمين) بحوزتهم خمسة “بنادق صيد الأسماك” الممنوعة نظامًا.

وأضاف أنه ورد بلاغ آخر سابقًا من مركز حرس الحدود بأبحر عن أحد المواطنين المخالفين لديه بندقيتين صيد بحرية مخالفة، وعدم وجود كمية مصيد لديه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ومصادرة الأدوات المخالفة.

كما شدد “الغامدي” على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجده المهندس إبراهيم المالكي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وانه سيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.