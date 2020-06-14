فلكية جدة: كسوف للشمس بسماء المملكة الأحد المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن النصف الشرقي من الكرة الأرضية سيشهد صبيحة يوم الأحد 29 شوال 1441 الموافق (21 يونيو 2020) أول كسوف للشمس هذا العام يرصد حلقياً في شريط ضيق اقصى جنوب وجنوب شرق السعودية واليمن وسلطنة عُمان في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي.

مسار الكسوف الحلقي سيبدأ في موقع بالقرب من مدينة (ايمبغوندا) شمال شرق جمهورية الكونغو عند الساعة (07:47 ص) بتوقيت السعودية (04:47 ص بتوقيت غرينتش) ومن هناك سيتجه الكسوف الحلقي شرقاً ليعبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واثيوبيا واريتريا قبل عبور البحر الأحمر إلى جنوب شبة الجزيرة العربية، ثم سيغادر إلى خليج عُمان متجهاً نحو جنوب باكستان وشمال الهند وبعد ذلك إلى الصين قبل أن يصل تايوان، ومن ثم سيغادر نحو بحر الفلبين على أن ينتهي الكسوف الحلقي عند الساعة (11:32 ص) بتوقيت السعودية (08:47 ص بتوقيت غرينتش) مع غروب الشمس فوق المحيط الهادي بعد رحلة ستستمر 3 ساعات و 45 دقيقة.

إن من أفضل الأماكن لرصد هذا الكسوف الحلقي سلطنة عُمان كخيار مثالي بالنسبة لأحوال الطقس وجمال البلاد والخيار الأخر هضبة التبت جنوب الصين بسبب ارتفاعها ودرجات الحرارة المناسبة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

محلياً سيشاهد الكسوف في شكله الحلقي في عدد من المواقع جنوب وجنوب شرق المملكة تشمل الخرخير حيث سيغطى قرص الشمس عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي بنسبة (97.9%) وهجرة عرده الحدودية مع سلطنة عمان بنسبة (98.1%).

بالإضافة لبعض المدن والقرى سيكون فيها الكسوف جزئياً بنسبة كبيرة لقربها من مسار الكسوف الحلقي وتشمل مدينة الوديعة (96.7%)، مدينة شروره (96.1%) قرية ذعبلوتن على الحدود العمانية (95.8%) ، أم الملح ( 96.7 %) ، قرية السحمة (95.2%)، الا انه كلما اتجهنا شمالاً وابتعدنا على مسار الكسوف الحلقي ستقل نسبة الكسوف الجزئي لتصل 40 % في أقصى شمال المملكة.

الكسوف سيشاهد جزئياً في مكة المكرمة لمدة ( ساعتين و 27 دقيقة) ابتداء من الساعة (7:04 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:12 ص) حيث ستكون نسبة السطح المكسوف من الشمس (70.6%) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:31 ص).

وسيبدأ الكسوف الجزئي في المدينة المنورة عند الساعة (7:09 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:16 ص) بنسبة (61.4%) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:34 ص) بعد ( ساعتين و 27 دقيقة).

أما في الرياض سيكون الكسوف الجزئي بنسبة (73.1%) وسيستمر لمدة ( ساعتين و 38 دقيقة)، حيث سيبدأ عند الساعة (7:10 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:23 ص) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:48 ص).

وستشهد مدينة جدة بداية الكسوف الجزئي عند الساعة (7:04 ص) ويصل ذروته العظمى عند الساعة (8:11 ص) بنسبة (69.1%) وسوف ينتهي الكسوف عند الساعة (09:30 ص) بعد ( ساعتين و 26 دقيقة).

من ناحية اخرى سيرصد الكسوف جزئياً في العواصم العربية بنسب متفاوتة ، ففي ابوظبي (87.3%)، القاهرة (34.3%) ، المنامة (75.0%) ، الكويت (61.3%) ، مسقط (97.6%) ، القدس (35.6 %) ، عمّان (36.1%) ، صنعاء (97.2%)، بغداد (44.5%) ، دمشق (33.1%) ، بيروت ( 31.2 % ) ، الدوحة (79.8%) ، طرابلس (09.6%) ، الخرطوم (75.7%) ، تونس (03.1%) ، الجزائر (00.4%) ، مقديشو (54.2%) ، جيبوتي ( 89.3%) ، موروني ( 17.9 %) .

إلا أن الكسوف لن يكون مشاهداً في الرباط و نواكشوط نظرا لوقوعهما خارج نطاق منطقة الكسوف الجزئي.

أثناء الكسوف سيصل القمر لحظة الاقتران عند الساعة (9:41 ص) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها، منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدأ دورة اقترانيه جديدة.

بشكل عام هذا الكسوف الحلقي سيكون عميقاً، حيث سيغطي القمر قرص الشمس بنسبة (99%) ما يعني بان الحلقة ستكون نحيلة جداً ما سيجعل هذا الكسوف استثنائي، حيث ستتاح الفرصة لرؤية ظاهرة تسمى تأثير (خرزات بيلي) والتي عادة ترصد في الكسوف الكلي، وهي تحدث بسبب ضوء الشمس المندفع بين الجبال و الأودية والتضاريس المختلفة على سطح القمر وهذا سيشكل ما يشبه الخرزات تتلألأ حول حافة القمر ، ما سيصنع منظراً دراماتيكياً للراصدين على طول المسار الضيق للكسوف الحلقي.