ضبط 6 مخالفات على محلات بيع المياه وتقليل الملوحة في الليث

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث جولاته الرقابية على محلات بيع المياه وتقليل الملوحة في المحافظة والتي تقوم بها قسم المياه بالمكتب.

حيث تم التركيز من قبل فريق العمل على ضرورة تطبيق اعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة من حيث نظافة الموقع والعاملين وتطبيق الاشتراطات الصحية للحفاظ على الصحة العامة.

وتم رصد ستة مخالفات خلال الجولة تتلخص في الإخلال ببعض الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة من شأنها التأثير على المنتج أو الصحة العامة.

و شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ان الوزارة لن تتهاون في الاشتراطات التي تمس صحة المستهلك وتأمين سلامته.