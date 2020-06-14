مصرع 5 أشخاص في حادث مروع بعسير

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان في حادث تصادم مروع في عقبة ضلع في عسير، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية الحادثة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: :باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم سيارتين احدها من نوع اكورد والاخرى (ديّينا) في عقبه ضلع مما ادى الى عدد من الإصابات والوفيات”.