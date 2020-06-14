أكثر من 400 ألف مستفيد من بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد

وصل عدد زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر مايو الماضي أكثر من 400 ألف زائر، استفادوا من الخدمات والمعاملات الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة (مراكز الخدمة).

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمات الإلكترونية التي توفرها لمراجعيها ومستفيديها تأتي في إطار عملها المتواصل للتحول الرقمي الذي تشهده، ويواكب الاعتماد المتزايد على تلك الخدمات.

ورحبت في هذا الصدد بتنامي أعداد المسجلين والمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، إذ بلغ المستخدمين الجدد لبوابتها الإلكترونية خلال الشهر الماضي أكثر من 6500 مستخدم جديد، فيما تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية حاجز الـ 11 ألف تحميل جديد.

وأشارت مؤسسة التقاعد في إحصاءاتها الشهرية إلى إصدارها 61 ألف تعريف إلكتروني بالمعاش، وأكثر من 17 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، إلى جانب إنجاز أكثر من 9 آلاف معاملة إلكترونياً، واستقبال أكثر من 18 ألف مكالمة، ضمن خدمات العناية بالعملاء وعبر مركز الاتصال خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

وعدّت المؤسسة تلك الأرقام المتصاعدة التي تضمنتها الإحصائية، ذات العلاقة باستخدام قنوات الخدمة الرقمية، دليلاً يعكس مدى ثقة العملاء بمتانة وجودة خدماتها الإلكترونية، لاسيما وأنها تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز كافة معاملاتهم بشكل إلكتروني بالكامل تماشياً مع استراتيجية “التقاعد” 2022 والتي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات رقمياً، مشيدةً في الوقت نفسه بما تلمسه من معدلات استجابة متزايدة لدى عملائها، واعتمادهم على الخدمات الإلكترونية لتنفيذ معاملاتهم وخدماتهم بشكل ذاتي وبكل يسر وسهولة.