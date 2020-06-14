إلزام مخالفين اثنين لنظام السوق المالية بدفع 33.2 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اثنين من المتداولين بمخالفة نظام ولائحة السوق المالية، عند تداولهما على أسهم عدد من الشركات في الفترة من 2-8-2015 وحتى 18-4-2016.

وتضمن القرار إقرار عدد من العقوبات عليهما بإلزام المخالف الأول بدفع غرامة مالية 710 آلاف ريال، وإعادة المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات لحساب هيئة السوق المالية، وقدرها 594.7 ألف ريال، ومنعه من التداول لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار.

وتضمن القرار أيضا إلزام المخالف الثاني بدفع غرامة مالية قدرها 1.74 مليون ريال، مع إعادة المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات لحساب الهيئة وقدرها 17.67 مليون ريال، ومنعه من التداول لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار.

كما ألزمت مستثمرا بدفع 12.5 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، من التداولات المخالفة للمدان الثاني.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.