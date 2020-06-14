تقارير مخابراتية: إيران أمامها ستة أشهر لإنتاج جميع مكونات القنبلة الذرية

أفادت تقارير مخابراتية، الأحد، بأن تقييما كشف أن طهران أمامها ستة أشهر فقط لإنتاج جميع مكونات القنبلة الذرية، وعامان لتجميع مثل هذه القنبلة.

ونقل تقرير لموقع “والا” عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، لم يسمهم، قولهم إن إيران تقترب من حيازة سلاح نووي.

وإيران ملزمة بتخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة لأغراض سلمية، وفقا للاتفاق النووي الذي وقعته معها الدول الكبرى في عام 2015، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، تخلت إيران عن بعض التزاماتها حياله وهددت بالتخلي عنه كليا.

يأتي هذا في الوقت الذي تنشغل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر القادم، وحملة إعادة انتخابه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إيران تخرق الاتفاق النووي وتعيق منذ شهور عمليات التفتيش في موقعين ربما حدث فيهما نشاط نووي.

وأشارت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، “بقلق شديد إلى أن إيران حرمت منذ أكثر من أربعة أشهر مفتشي الوكالة من الوصول إلى موقعين”.