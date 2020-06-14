إنقاذ شخص سقط في بئر عمقه 25 مترا في المخواة

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالمخواة من انقاذ أربعيني سقط في بئر بعمق ٢٥ متراً في وادي الأحسبة .

وصرح الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني لمنطقة الباحة العقيد، جمعان بن دايس الغامدي بأنمركز القياده والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تلقى في تمام الساعه 15:45 اليوم الاحد الموافق 1441/10/22 هـ بلاغا عن سقوط شخص داخل بئر بوادي الاحسبه .

وأضاف : وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه والمسانده وفرقة الانقاذ المائي للموقع وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن سقوط شخص سعودي الجنسيه يبلغ من العمر 47 سنة داخل بئر زراعية بعمق 25 مترا ويقدر ارتفاع المياه بالبئر بـ 10 امتار .

وأكد أنه تم اخراجه من قبل فرقة الانقاذ ونقله لمستشفى المخواة عن طريق الهلال الاحمر حيث أصيب بكسر في عظم اليد اليسرى وكذلك رضوض في ساق رجله اليسرى وبأسفل الظهر .