الهلال الأحمر يطلق حملة التبرع بالدم في ساحات المسجد النبوي

اطلق فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الأحد حملة التبرع بالدم وبمشاركة منسوبي ومتطوعي هلال المدينة بمناسبة “اليوم العالمي للتبرع بالدم”، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

وقد شارك في حملة التبرع بالدم عموم المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع جمعية “دمي”

كما ستستمر حملة التبرع لمدة إسبوعين في مقر التطوع الإسعافي بالساحات الشرقية بالمسجد النبوي الشريف.

وقد بادر مدير عام الفرع بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني بالتبرع بالدم و قيادات الهيئة بالمنطقة و بحضور فايز بن حضرم السهلي مدير بنوك الدم بالمنطقة دعما للحملة.