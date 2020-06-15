أمريكا: وفيات #كورونا تقترب من 116 ألفاً

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 115 ألفا 706 حالات فيما وصلت الإصابات إلى مليونين و91 ألفا و348 حالة، بحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وجاء ارتفاع حصيلة المصابين والمتوفين بعد تسجيل 436 وفاة جديدة و22 ألفا و141 إصابة.

ولا تزال ولاية نيويورك هي المركز الرئيسي للوباء في الولايات المتحدة بـ383 ألفا و324 حالة إصابة و30 ألفا و825 وفاة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

وحدث معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن، تقديراته الجمعة، وتوقع أنه قبل الرابع من يوليو( تموز) القادم ستكون الأزمة قد تسببت فيما بين 124 و140 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة.