اليوم في بث مباشر.. الجنائية الدولية تبدأ محاكمة آخر زعماء “الجنجويد” السودانية

تبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم أولى جلسات محاكمة علي كوشيب أحد أبرز قادة مليشيات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

واسم كوشيب مدرجٌ على قائمة المطلوبين للجنائية الدولية، إلى جانب البشير وعددٍ من رموز النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.

وذكرت المحكمة ومركزها لاهاي “أنه سيتم بث مشاهد محاكمة كوشيب على الهواء مباشرة”.

وكانت المحكمة الدولية قالت في بيان إن “علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007”.

وكانت الحكومة السودانية رحبت بمثول علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة.