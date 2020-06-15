عاجل… فيروس #كورونا.. أكثر من 7 ملايين و900 ألف مصاب والوفيات تتخطى 433 ألفًا

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم لتسجل أكثر من 7 ملايين و900 ألف مصاب بالمرض، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين.

وبحسب الجامعة، فقد أصيب بالمرض، منذ بدء تفشيه في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وحتى صباح الاثنين 15 يونيو حزيران 2020، 7 ملايين و900 ألفًا و924 شخصًا.

وبلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، الاثنين، في جميع أنحاء العالم، بحسب الجامعة، 433 ألفًا و66 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تسجيل الولايات المتحدة واحدًا من أقل معدلاتها اليومية في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء.

حيث بلغت أعداد الوفيات في كافة الولايات الأمريكية 115 ألفًا و732 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى مليونين و94 ألفًا و58 شخصًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

البرازيل التي تحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من المرض، سجلت 17 ألفًا و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 867 ألفًا و624 حالة إصابة.

فيما بلغت أعداد الوفيات 43 ألفًا و332 حالة وفاة بعد تسجيل 612 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا جاءت في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 528 ألف حالة إصابة، تلتها الهند بنحو 321 ألف إصابة، ثم المملكة المتحدة والتي سجلت أكثر من 297 ألف إصابة، فإسبانيا بنحو 244 ألف إصابة، وفي المركز السابع جاءت إيطاليا بنحو 237 ألف إصابة.

في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت السلطات الصحية في بريطانيا أكثر من 41 ألف حالة وفاة، تلتها إيطاليا بأكثر من 34 حالة وفاة، ثم فرنسا بـ29 ألفًا و410 وفيات.

الصين التي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلنت إغلاق 11 منطقة في العاصمة بكين، بعد تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس لأول مرة منذ أبريل نيسان الماضي، وسط مخاوف من موجة ثانية من تفشي المرض، بعد أعلنت السلطات الصحية في البلاد قبل أسابيع نجاحها في السيطرة على انتشار الوباء في عموم البلاد.