رسمياً: تسكين المعلمين على درجاتهم الوظيفية في السلم الجديد 

بدأت وزارة التعليم في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ونقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد.

جاء ذلك في تعميم لمساعد وزير التعليم وجهه للمشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات وإدارات التعليم، تضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (101) بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزير التعليم رقم (۷۰۸۹۸) بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية.

وأكد التعميم أنه ونظرا لأهمية تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد نأمل اتخاذ إيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس (الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۰/۹/۸ م وحتى إشعار آخر.

وطالب التعميم إدارات التعليم والإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية سحب مسيرات الرواتب لشهر يونيو الجاري، وبشكل استثنائي في موعد أقصاه الأربعاء 7 يوليو المقبل.