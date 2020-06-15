انشاء وحدتي لمراقبة دوام الموظفين في تعليم الطائف

بناء على قرار المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الدوام للبنين والبنات في إدارة الموارد البشرية اصدر مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله مساعد الحارثي قراره بتكليف كل من الاستاذ غازي عواض النفيعي مديرًا لوحدة مراقبة الدوام للبنين والأستاذة سارة محمد الاسمري مديرة لوحدة مراقبة الدوام للبنات.

وثمن الحارثي دعم المدير العام للتعليم إدارة الموارد البشرية بالكوادر البشرية الادارية

متمنيًا للزميل والزميلة التوفيق والسداد في مهام عملهما.

ويعد النفيعي والاسمري من الكوادر الشابة والطموحة والمؤهلة في تعليم الطائف.