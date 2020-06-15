جامعة الملك عبدالعزيز تعلن شروط الدراسات العليا وآليات المفاضلة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن شروط القبول وآليات المفاضلة لبرامج الدراسات العليا، والتي جاءت تيسيرًا للمتقدمين خاصة خلال هذه الفترة في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد.

وتضمنت بعض برامج الدراسات العليا “العامة” التي تم استحداثها مؤخراً، وبرامج الدراسات العليا النوعية “برسوم مالية”، حيث سيتاح التقديم على هذه البرامج خلال الفترة من يوم الأحد 22 /10 /1441هـ إلى يوم الثلاثاء 2 /11/ 1441هـ.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ممن يتعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية، فقد أقرت العمادة ضوابط وآليات مفاضلة جديدة تضمن سهولة التقديم والعدالة في التقييم، ولمعرفة البرامج المتاحة وشروط وآليات المفاضلة نأمل زيارة موقع عمادة الدراسات العليا بوابة القبول.