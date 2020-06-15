مساحتها 21 مليون متر.. “تصفية” تطرح 377 قطعة أرض للبيع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أنها ستطرح قريباً 377 قطعة أرض للبيع بمساحة إجمالية تقارب 21 مليون متر مربع في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت “تصفية” أن العقارات المطروحة للبيع تمثل أراضي 10 مساهمات عقارية متنوعة الاستخدام ما بين سكني، وتجاري وأراضٍ خام.

وأفادت أن العقارات المطروحة للبيع تتمثل في مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بمساحة 10 ملايين و220 ألف متر، ومساهمة بوابة الذهب بمدينة الدمام، 6 ملايين متر، ومساهمة الفيحاء بمحافظة الأحساء، 2.25 مليون متر، ومساهمة جنوب المعارض بمدينة الرياض، 2 مليون متر، ومساهمة الشهابية بمحافظة الأحساء، 166 ألف متر، ومساهمة مدن الشروق بمدينة الرياض بمساحة 90 ألف متر، تمثل (60) قطعة ما بين قطع سكنية، وتجارية، ومرافق، وورش.

وبينت أنها ستقوم بطرح القطع المتبقية من مساهمة شرق الخياطية بمدينة صفوى بمساحة 40 ألف متر، تمثل 4 مرافق، ومساهمة الخرس الوسطى بمحافظة الأحساء، 24 ألف متر، دمتمثلة في 4 مرافق، والقطع المتبقية من مساهمة النخيل بمدينة مكة المكرمة بمساحة 7.4 آلاف متر، تمثل 16 قطعة سكنية، وكذلك عددٌ من القطع المتبقية في مساهمة الخضراء بمدينة مكة المكرمة بمساحة 7.3 آلاف متر، وعددها 12 قطعة سكنية.

وأكدت “تصفية” سعيها بِخُطى حثيثة حتى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بالطرق المتعددة؛ استكمالا لمشروعها في تصفية المساهمات العقارية الذي تخطت مبالغه ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.