“الصحة” تحذر من الانسياق وراء شائعات كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وشددت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية “عش بصحة”، على جميع أفراد المجتمع، بالحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة، حيث يمكن الإطلاع على هذه الحسابات والإستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية عش بصحة بتويتر https://twitter.com/LiveWellMOH، و على الإنستجرام https://www.instagram.com/livewellmoh/ واليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w، وكذلك التلجرام https://t.me/LiveWellMOH، ‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة https://twitter.com/SaudiMOH، إضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا https://covid19awareness.sa.