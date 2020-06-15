5 ضوابط لبيع منتجات التبع في البقالات والتموينات التي لا تقل مساحتها عن 100 متر بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن مجموعة من الضوابط لبيع منتجات التبغ “السجائر- المعسل” في الأسواق المركزية والبقالات والتموينات التي لا تقل مساحتها عن 100 متر.

وتمثلت الضوابط في ألا تباع السجائر إلا في عبوات مغلقة ومطابقة للمواصفات المعتمدة ويمنع بيعها بالحبة، يجب أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي المحل بنسبة 100%.

كما شملت، وضع لوحة تحذيرية فوق وحدة المحاسبة وأن تكون واضحة الرؤية وتتضمن صورة معبرة عن أضرار التدخين وعبارة تحذيرية “التدخين منتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين” وعبارة “يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة”.

وكذلك جاء من ضمن الضوابط، منع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها، ومنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.