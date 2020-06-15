أمانة جدة تزيل تعديات على أملاك حكومية

أزالت أمانة جدة، ممثلةً في بلدية أم السلم الفرعية، تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية المراد استغلالها والاستيلاء عليها بجنوب جدة.

وأقام المحدثون، معارضًا للرخام والسيراميك، ومستودعات، وتم تأجيرها بشكل غير نظامي وتشغيلها بمولدات كهربائية.

وباشرت الأمانة، أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها، حيث إن الموقع سبق وأن تم التعدي عليه من قبل وافد قبل ما يقارب خمس سنوات وتمت إزالتة حينها.