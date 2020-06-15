سيدة تتسبب في نقل العدوى لثلاث عائلات بسبب التجمع عند جدتهم

ذكرت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الإصابة بفيروس كورونا ‏المستجد بالمملكة، اليوم الإثنين، أن سيدة تسببت في نقل عدوى الفيروس لثلاث عائلات.

وأوضح الوزارة، أن إصابات العائلات الثلاث جاءت نتيجة مصافحة وعناق السيدة أثناء تجمع أسري ‏عند جدتهم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 9 حالات منهم 3 حالات منومة حاليًا في ‏أحد المستشفيات.‏

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم تسجيل 4507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 132048، فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1011 وفاة.