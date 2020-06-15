منظمة التعاون الإسلامي تدين تعمد استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في خميس مشيط

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، عادًّا استمرار الميليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار التي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاكًا للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام الذي حمل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك الميليشيا.