كورونا يضرب الصين مجددا.. 100 حالة جديدة وتحقيق في أسباب التفشي

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين، وأصيب 100 حتى الآن.

وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “نرصد الآن تفشيا جديدا في الصين، هناك تعاون وثيق جدا بين السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية، ننتظر منها حاليا نتائج الحقيق”.

واعتبرت فوينوفيتش أن المصدر المبدئي لانتشار الفيروس يمكن أن يمثله شخص مصاب، مضيفة: “ننتظر النتائج من العلماء الصينيين الذين سيشاركون المعطيات حول منشأ الفيروس”.