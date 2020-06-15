الإمارات: تخفيضات “أوبك+” لإنتاج النفط كافية بشرط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه يعتقد أن الطلب على النفط سيتعافى بوتيرة تجعل تخفيضات “أوبك+” كافية، ما لم تحدث موجة ثانية من “كوفيد-19”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المزروعي قوله إن لديه ثقة بأن دول “أوبك+” التي أظهرت امتثالا ضعيفا ستفي بتعهداتها بشأن الأهداف المتفق عليها للإنتاج.

ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن خطة زيادة طاقة إنتاج النفط لدولة الإمارات إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 ما زالت قائمة.

وكانت مجموعة “أوبك+”، التي تقودها روسيا والسعودية، قررت في وقت سابق من هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.