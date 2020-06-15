“الطيران المدني” توفر حزمة من الخدمات والتسهيلات عبر منصاتها الإلكترونية  

تسعى الهيئة العامة للطيران المدني وعبر منصاتها الإلكترونية إلى توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي، وتقوم الهيئة من خلال إجراءاتها الوقائية للتعامل مع فايروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى تقديم نصائح وإرشادات بجائحة كورونا إلى جانب ما اتخذته من إجراءات وقائية للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتأتي تقديم الخدمات من الهيئة لمستفيديها ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتقدم الهيئة الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال.

وانعكس حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها، حصولها في مايو 2019 على موقع متقدم ضمن أفضل (15) جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، بالإضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء (قطاع النقل والاتصالات) بنسبة 50%، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للربع الأول من عام 2019م، إذ يعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

وفي هذا الجانب، تقدم هيئة الطيران المدني العديد من خدماتها الإلكترونية لقطاع النقل الجوي ومنها: توفر بوابة إلكترونية لإصدار التصاريح والبطاقات الأمنية، وبوابة لإصدار التصاريح عبور CWC.، وخدمات طب الطيران، وبوابة وكالات الشحن الجوي (وشج)، إضافة إلى الدخول على نظام بلاغات السلامة الالكتروني، وخدمة التوظيف، علاوة على توفر خدمات إلكترونية للمسافرين عن طريق تطبيق المطارات.

ولضمان استمرارية الأعمال توفر الهيئة خدمات إلكترونية متكاملة لمنسوبيها ومنها خدمات الموارد البشرية للموظفين عن طريق تطبيق جوال HRSS ، إلى جانب توفيرها نظام الدخول عن بعد لكل أنظمة الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتقديم خدمات الكترونية للشركات والمستثمرين والمشغلين في قطاع النقل الجوي، كذلك طرح منافسات عامة لشركات ذات الخبرة والاختصاص لتقديم طلب لعدة مجالات منها: طلب التأهيل للمشاركة في تشغيل عدد من الأنشطة التجارية في عدد من المطارات، ومنافسة نشاط تنظيم الأجرة العامة ونشاط البنوك وغيرها، وطرح منافسة لإنشاء وتصميم عدد من المطارات، وطرح منافسة عامة وفتح المجال أمام شركات النقل الجوي للترخيص للشركات بالعمل في نشاط النقل الداخلي والدولي، إلى جانب طرح منافسة رخصة مشغل الشحن.