اليونان: سنواصل العمل لضمان أمن المنطقة والتصدي بحزم للتحركات التركية

قال وزير الخارجية اليوناني، الاثنين، إن بلاده ستواصل العمل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي بحزم لجميع التحركات التركية.

وأكد وزير خارجية اليونان، في تصريحات صحافية، أن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبر أن هذا التدخل ينتهك كذلك “أي مفهوم للشرعية” الذي يجب أن تحميه أوروبا، عبر عملية “ايريني” التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا.

وتطرق دندياس إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مؤخراً اليونان مع إيطاليا، مدافعاً عنه ومؤكداً أنه كان يتوجب على أثينا ألا تضيع هكذا فرصة تاريخية كما فعلت في السابق مع ليبيا.