كيف تحسب نسبة ضريبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد لأكثر من سنة بفاتورة قبل 11 مايو؟

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الاثنين، كيفية احتساب نسبة ضريبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد لأكثر من سنة والذي تم إصدار الفاتورة قبل 11 مايو 2020م.

وذكرت الهيئة في مثال عبر حسابه على تويتر “الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% (الفواتير الضريبية المصدرة قبل 11 مايو 2020 م).. بمثال تم التعاقد مع شركة صيانة لمنزل لمدة 5 سنوات في تاريخ 15 أبريل 2020م، وتم إصدار الفاتورة بكامل المبلغ عند التعاقد بنسبة 5%”.

وأضافت أنه “إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م، وتم توريد الخدمات في أو بعد 1 يوليو 2020م، تخضع قيمة خدمات الصيانة المقدمة للعميل عن الفترة من 15 أبريل 2020م وحتى 30 يونيو 2021 م للنسبة الأساسية 5%، ومن تاريخ 1 يوليو 2021م، تخضع باقي قيمة خدمات الصيانة للنسبة الجديدة 15%”.