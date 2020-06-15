نتائج تحليل القائمة الثانية.. الغذاء والدواء تصدر بيانا بشأن أدوية مرضى السكري التي تحتوي على “ميتفورمين” #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا، الاثنين، حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، يتضمن عدة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية التي تم تحليلها.
وبعد نشر الهيئة في البيان السابق قائمة تضم 24 دواء من الأدوية المحتوية على مادة “ميتفورمين” ثبتت سلامتها وخلوها من تلك الشوائب، أصدرت الهيئة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من هذه الأدوية، وهي:
أولاً: سلامة الأدوية التالية وعدم تلوثها بشوائب NDMA:
ثانياً: سحب المستحضرات التالية احترازياً بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي (96 نانوجرام/اليوم):
ودعت الهيئة مستخدمي هذه الأدوية إلى استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا، إذ أن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الدم.