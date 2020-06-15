نتائج تحليل القائمة الثانية.. الغذاء والدواء تصدر بيانا بشأن أدوية مرضى السكري التي تحتوي على “ميتفورمين” #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا، الاثنين، حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، يتضمن عدة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية التي تم تحليلها.

وقالت الهيئة إنه إلحاقاً لبيان الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر في 29 مايو 2020م الموافق 6 شوال 1441هـ، بخصوص احتمالية ظهور خلل في جودة أدوية مرض السكري المحتوية على مادة “ميتفورمين” يتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية من عائلة النيتروزامين التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine وتعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.