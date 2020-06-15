نتائج تحليل القائمة الثانية.. الغذاء والدواء تصدر بيانا بشأن أدوية مرضى السكري التي تحتوي على “ميتفورمين” #عاجل

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الرياض - الوئام

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا، الاثنين، حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، يتضمن عدة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية التي تم تحليلها.

وقالت الهيئة إنه إلحاقاً لبيان الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر في 29 مايو 2020م الموافق 6 شوال 1441هـ، بخصوص احتمالية ظهور خلل في جودة أدوية مرض السكري المحتوية على مادة “ميتفورمين” يتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية من عائلة النيتروزامين التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine  وتعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

وبعد نشر الهيئة في البيان السابق قائمة تضم 24 دواء من الأدوية المحتوية على مادة “ميتفورمين” ثبتت سلامتها وخلوها من تلك الشوائب، أصدرت الهيئة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من هذه الأدوية، وهي:

أولاً: سلامة الأدوية التالية وعدم تلوثها بشوائب NDMA:

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ثانياً: سحب المستحضرات التالية احترازياً بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي (96 نانوجرام/اليوم):

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ودعت الهيئة مستخدمي هذه الأدوية إلى استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا، إذ أن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الدم.

 