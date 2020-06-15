تقرير مخابراتي ألماني: جماعة الإخوان تشكل خطرا أمنيا

كشف تقرير المخابرات بولاية بادن فورتمبورج الألمانية أن جماعة الإخوان تشكل خطرا على أمن الولاية.

وفي أواخر عام 2018، أفادت تقارير وسائل إعلام ألمانية، بينها دوتشيه فيله، بأن سلطات الأمن الألمانية تعتبر حركة الإخوان على المدى المتوسط أخطر من تنظيم “داعش” الإرهابي والقاعدة على الحياة الديمقراطية في ألمانيا.

وكتب موقع “فوكوس اونلاين” استنادا إلى مصادر من أجهزة استخبارات ألمانية، أن الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان المسلمين أصبح ملوسا، خاصة في في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وينتاب السلطات الأمنية قلق من حصول تأثير كبير من قبل الإخوان المسلمين على المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا. والممثل الرئيس لشبكة الإخوان المسلمين في ألمانيا هي “الجمعية الإسلامية” في ألمانيا. وهي “جمعية مسجلة” ومقرها كولونيا. ونشر التقرير تقييم الجهاز الأمني للجمعية الإسلامية في ألمانيا بالقول أنهم : ” بجهود إقامة نظام اجتماعي وسياسي على أساس الشريعة فهي تخرق النظام الديمقراطي الحر”. وبخلاف مصر لا يُصنف الإخوان المسلمون في ألمانيا من طرف السلطات “كمنظمة إرهابية”.