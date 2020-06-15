الأمم المتحدة تبرئ المملكة والتحالف من استهداف الأطفال في اليمن

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الاثنين، ببراءة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية من مزاعم ردَّدَها خصوم المملكة، بخصوص قتل وإصابة الأطفال في اليمن.

وكتب جوتيريش في تقريره السنوي لمجلس الأمن يوم الإثنين أن التحالف ليس له علاقة بقتل وتشويه (الأطفال) في أعقاب التأكد من تطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال.

ودائما ما يؤكد التحالف على أن قيادة القوات المشتركة تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وتتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.