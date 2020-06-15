بعد أسابيع من الاحتجاجات.. ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا في هذا الخصوص يوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات ترامب بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد على إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين، إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان “بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية”.

وأقيل ضابط شرطة من أتلاتنا واستقال قائد شرطتها بعد مقتل ريشارد بروكس ليل الجمعة.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل متعلقة بالأمر التنفيذي الخاص بإصلاح الشرطة.

ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على مقترحين منفصلين بشأن القضية.

وفي وقت سابق من الاثنين، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب الدول الأفريقية عقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.

وجاءت الدعوة بعدما ناشدت عائلة فلويد، إلى جانب عائلات غيره من ضحايا عنف الشرطة وأكثر من 600 منظمة غير حكومية المجلس للتعاطي بشكل عاجل مع مسألة العنصرية الممنهجة والحصانة التي تحظى بها الشرطة، على حد قولها، في الولايات المتحدة.