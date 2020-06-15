أسعار النفط تصعد 2% بدعم تفاؤل يحيط باتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج

صعدت أسعار النفط أكثر من 2%، الاثنين، بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود بينما يلتزم أعضاء مجموعة “أوبك+” باتفاق لخفض الإنتاج.

وغطى ارتفاع سعر النفط على مخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تؤدي لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 86 سنتا، أو 2.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 37.12 دولار للبرميل.

وكسبت عقود خام برنت القياسي العالمي 99 سنتا، أو 2.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين كبير محللي الطاقة في “برايس فيوتشرز غروب” “ذلك بدا أنه ينزع بعض العوامل السلبية في السوق.. إنه الخوف بشأن فيروس كورونا في مقابل حقيقة ما يحدث على الأرض”.

وستجتمع لجنة للمراقبة تقودها أوبك الثلاثاء لمناقشة ما إذا كانت الدول قد نفذت حصتها في التخفيضات الإنتاجية.