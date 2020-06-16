استغل الغالبية العظمى من المدربين التعديل الجديد الخاص، بإجراء 5 تغييرات بدلاً من ثلاث في الجولة الأولى من “الليغا” الإسبانية، بعد عودة النشاط الذي توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

فقط 5 مدربين لم يستخدموا هذا التعديل الجديد، وهم مدرب خيتافي خوسيه بوردالاس خلال مواجهة غرناطة، ومدرب فالنسيا، ألبرت سيلاديس، خلال مواجهة ليفانتي، ومدرب بلد الوليد، سرجيو غونزاليس، خلال مواجهة ليغانيس، ومدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألغواسيل، خلال مواجهة أوساسونا، الذي لم يستخدم مدربه خاجوبا أراساتي أيضاً الخمسة تغييرات.

وكان أراساتي المدرب الوحيد الذي استخدم 3 تغييرات فقط في صفوف الفريق، بينما أجرى كل من إيمانول، بوردالاس، سيلاديس، غونزاليس، 4 تغييرات.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد سمح بشكل مؤقت إجراء 5 تغييرات كحد أقصى للفريق، في المباريات التي بدأت بالفعل ومن المتوقع انتهائها 31 ديسمبر المقبل.