تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.
وبحسب التفاصيلة فإن الوظائف المطروحة بمسميات:
خبير التحليل الاقتصادي – Economic Analysis Professional
مساعد أول – رائد تكامل نظم الأعمال – Senior Associate – Business Systems Integration Lead
أختصاصي مرونة الأعمال – Business Resilience Specialist
مدير برامج التنمية الوطنية – National Development Programs Manager
AVP \ VP – محترف إستراتيجية الشركة – AVP\VP – Corporate Strategy Professional
مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار – Senior Associate – Investment Infrastructure
الأمن السيبراني \ أمن المعلومات – Cybersecurity \ Information Security
مشارك – الأسهم الخاصة – Associate – Private Equity
AVP – الإدارة الفنية للمشروع – AVP – Project Technical Management
معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية – Associate – Financial crime Compliance Screening
وسيتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=1906001393&f_C=10163360&locationId=OTHERS.worldwide