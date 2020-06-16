تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيلة فإن الوظائف المطروحة بمسميات:

خبير التحليل الاقتصادي – Economic Analysis Professional

مساعد أول – رائد تكامل نظم الأعمال – Senior Associate – Business Systems Integration Lead

أختصاصي مرونة الأعمال – Business Resilience Specialist

مدير برامج التنمية الوطنية – National Development Programs Manager

AVP \ VP – محترف إستراتيجية الشركة – AVP\VP – Corporate Strategy Professional

مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار – Senior Associate – Investment Infrastructure

الأمن السيبراني \ أمن المعلومات – Cybersecurity \ Information Security

مشارك – الأسهم الخاصة – Associate – Private Equity

AVP – الإدارة الفنية للمشروع – AVP – Project Technical Management

معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية – Associate – Financial crime Compliance Screening

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=1906001393&f_C=10163360&locationId=OTHERS.worldwide