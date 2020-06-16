أنقذ حياة ثلث الحالات الخطرة.. بريطانيا تستخدم “ديكساميثازون” لعلاج مرضى كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف منشّط “ديكساميثازون” لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وقال هانكوك “نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم”.

ومنشط ديكساميثازون يُستخدم في الأصل لعلاج العديد من أمراض الجلد والأنسجة الرخوة النابعة من الحساسية أو الالتهاب، ويتم استخدامه في بعض الحالات لتخفيف الألم والتيبُّس، ويتميز بعدم وجود أعراض جانبية خطيرة لاستخدامه بجرعةٍ منخفضة لفترات قصيرة.