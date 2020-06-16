الجامعة العربية: تركيا وإيران لا ترعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أسفه الشديد لتدخل تركيا وإيران بالشؤون العربية واستغلال الأزمات ودعم أطراف تعمل ضد الدول، لافتًا إلى أن الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن تدخل تركيا في الشؤون العربية واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيًا، مشيرًا إلى أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية.