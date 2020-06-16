استمرار الاكتتاب العام لجمعية عقول التعاونية التعليمية

كشف رئيس المجلس التأسيسي لجمعية عقول التعاونية التعليمية الأستاذ أحمد بن عبدالله السويدان عن موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا بجمع رأس مال وتأسيس الجمعية، وذكر بان جمعية عقول التعاونية التعليمة هي جمعية تعاونية ربحية (تحت التأسيس) تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في التنمية البشرية من خلال الاستثمار الآمن في التعليم، وبتقديم تعليم نوعي ذو جودة عالية لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين والمساهمين.

وسوف تعتبر الجمعية مؤسسة نظامية بعد الانتهاء من الطرح الأولي للاكتتاب وصدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” القرار الوزاري ” بإعلان تأسيسها.

وسيتم طرح اسهم الاكتتاب بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات للسهم الواحد، ويستمر الاكتتاب وجمع رأس المال حتى اكتمال النصاب الأولي ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب من خلال أي فرع من فروع البنوك المحلية وذلك بالتحويل على حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (609608019990998) من داخل مصرف الراجحي أو على حساب الآيبان رقم ( 7980000609608019990998SA ) من خارج المصرف ويجب على كل مكتتب الاكتتاب ب (500 ) خمسمائة سهم كحد ادنى (5000 ريال ) خمسة الآف ريال.

وسوف يكون الاكتتاب مقصورا على الأفراد السعوديين ممن أتمو الثامنة عشرة من العمر والشركات والمؤسسات والجمعيات (الخيرية, والتعاونية ) والجهات الحكومية والصناديق والأوقاف وجميع الشخصيات الاعتبارية