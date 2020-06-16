كورونا يغلق المدارس في العاصمة الصينية من جديد

قررت السلطات الصينية في العاصمة ‏بكين، إغلاق جميع المدارس بسبب عودة ‎ انتشار فيروس كورونا ‎المستجد،تخوفا من موجة انتشار جديدة للفيروس حيث تم إغلاق المدارس ورياض الأطفال فى المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم فى المدينة الطلاب بشدة فى جميع أنحاء بكين بالدراسة فى المنزل كإجراء وقائي.

وحذر المتحدث باسم رئيس بلدية بكين، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية “خطير جداً” فيما أصيب أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجىء لوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن 29 حيًا فى العاصمة بكين بعد إصابة 106 أشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الخمسة أيام الماضية.

وبالإضافة إلى إغلاق 11 حيًا يحيط بسوق “شينفادى”، تم إغلاق سوقين آخرين، بينما خضعت أحياء مجاورة لقيود، وأغلقت 10 أسواق تحيط بسوق “يوجوندونج”، والذى تم اكتشاف 3 إصابات ارتبطت بزيارته، و7 أحياء تحيط بسوق “تيانتاو هونجليان” مع حالة واحدة مؤكدة.

كما وضعت السلطات المحلية، منطقة “شيشاشاى” السياحية ذات المناظر الخلابة، والتى تضم المنطقة السكنية، تحت قيود شديدة للحد من انتشار الفيروس.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال فى المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم فى المدينة الطلاب بشدة فى جميع أنحاء بكين بالدراسة فى المنزل كإجراء وقائى.