المملكة الثالثة عالميا في مواجهة فيروس كورونا تقنياً

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن المملكة تحتل المركز الثالث عالميا من خلال توظيف التقنية الحديثة عبر إطلاق تطبيق يسيخدم «Exposure Notification» التي طورتها أخيراً شركتا «أبل» و«جوجل» للمساعدة على تنبيه المستخدمين الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وأطلقت “سدايا” تطبيق تباعد بالتعاون مع وزارة الصحة، ويعتمد على البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يوماً فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفايروس.

ويتميز التطبيق بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم، حيث لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حريّة مشاركة تشخيص إصابته من عدمھا، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.

ومن فوائد استخدام التطبيق أنه يساعد على احتواء الأزمة، وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.