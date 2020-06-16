بلومبيرج: شركتا قطر للبترول وبي إن سبورت تسرحان مئات الموظفين

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج للأنباء بأن شركتا قطر للبترول وبي إن سبورت التابعتين لدولة قطر سرحتا مئات الموظفين لتخفيض النفقات بسبب ما خلفته أزمة تفشي كورونا المستجد في البلاد.

ووفقا لتقرير الوكالة الأمريكية، فإن أكبر شركتين قطريتين تعمل على تخفيض فواتيراها، حيث أغلغت قطر للبترول أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يقارب 800 وظيفة دفعة واحدة.

وصرح أشخاص مطلعون على الأمر بأن BeIN Media ألغت أكثر من 100 وظيفة مع الاضطرابات في الأحداث الرياضية بسبب جائحة كورونا.

كما ذكرت المصادر أن من بين الذين فقدوا وظائفهم، مقدمين ومراسلين وفنيين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.

وطلبت الحكومة القطرية، التي تجاهد للحاق لتنفيذ الجدول المقرر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022،من الهيئات الممولة من الحكومة أن تخفض الإنفاق على الموظفين غير القطريين في محاولة لدعم مواردها المالية، فميا وتخفض الخطوط الجوية القطرية رواتب الطيارين بنسبة تصل إلى 25%.