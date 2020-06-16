آخر تطورات #كورونا عالميا.. مصر: تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة و94 وفاة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إن إجمالي الإصابات وصل إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.